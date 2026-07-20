Vorfall am Chiemsee: Mann bewirft Söder mit Tomate

Bernau am Chiemsee - Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU ) ist bei einer Veranstaltung mit einer Tomate beworfen worden.

Auf die vegane Attacke ging Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59) in seinem Beitrag nicht ein. © Peter Kneffel/dpa

Zu dem Vorfall kam es nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Bernau am Chiemsee.

Die "Bild"-Zeitung berichtete unter Berufung auf Augenzeugen und ein Video, dass der Angreifer plötzlich aus einem Gebüsch gesprungen und auf den CSU-Chef zugelaufen sei.

LKA-Beamte hätten ihn sofort überwältigt und ihn in Gewahrsam genommen. Söder sei unverletzt geblieben.

Die Polizei in Rosenheim äußerte sich auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht zu dem Vorfall.