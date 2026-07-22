Veganes Wurfgeschoss: Staatsanwaltschaft prüft Motiv nach Tomaten-Attacke auf CSU-Chef Söder

Traunstein/Bernau am Chiemsee - Nach dem Tomatenwurf auf Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU) ermittelt die Staatsanwaltschaft Traunstein wegen Verdachts einer Körperverletzung gegen einen 31-jährigen Mann.

Wollte mit Lebensmitteln eigentlich keine neuen Meldungen mehr fabrizieren: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (59, CSU). © Sven Hoppe/dpa

Der mutmaßliche Täter sei nicht in Untersuchungshaft, sagte der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Traunstein, Rainer Vietze, auf dpa-Anfrage.

Der Mann sei nach ersten Erkenntnissen zuvor nicht strafrechtlich in Erscheinung getreten, bestätigte Vietze entsprechende Informationen aus informierten Kreisen.

Diesen Informationen zufolge steckte hinter dem Tomatenwurf eine spontane Tat ohne politischen Hintergrund. Offenbar habe der Mann aus persönlicher Unzufriedenheit gehandelt, hieß es.

Zum möglichen Motiv äußerte sich die Staatsanwaltschaft nicht. Laut Vietze wird aber auch wegen einer möglicherweise politisch motivierten Straftat ermittelt, da sich der Vorfall bei einer Veranstaltung mit Politikern zugetragen habe und gegen den bayerischen Ministerpräsidenten gerichtet gewesen sei. Söder war von der Tomate getroffen worden.

Am Sonntagnachmittag war es bei einer Veranstaltung am Chiemsee zu dem Vorfall gekommen, bei dem Markus Söder mit einer Tomate beworfen worden war.