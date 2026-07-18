"Dafür gebührt ihm Respekt!": Markus Söder lobt Spahns Rücktritts-Entscheidung

München/Berlin - Am Samstag kündigte Jens Spahn (46, CDU ) nach einer Debatte über Leihmutterschaft seinen Rücktritt an. CSU -Ministerpräsident Markus Söder (59) zollte dem Fraktionsvorsitzenden Respekt für diese Entscheidung.

Markus Söder (59, CSU, l.) unterstützt Jens Spahn (46, CDU) nach seinem Rücktritt. © Sven Hoppe/dpa

Dies sei "eine persönliche Entscheidung, dafür gebührt ihm Respekt. Ich danke Jens Spahn für die sehr gute Zusammenarbeit, gerade in schwierigen Zeiten", sagte der 59-Jährige der Deutschen Presse-Agentur (dpa) in München.

Auch CSU-Landtagsfraktionschef Klaus Holetschek (61) lobte die Lebensleistung von Spahn ausdrücklich. Er habe "großen Respekt" vor dem Schritt, den Spahn jetzt gegangen sei. Spahn habe verschiedenste Ämter begleitet und sich in einer sicherlich schwierigen Situation nochmals nach vorne bewegt.

Zugleich erinnerte Holetschek an die "Verpflichtung für den Schutz und die Würde zum Lebensbeginn des Kindes".

Das sei tatsächlich etwas, "was mich bewegt bei all der Diskussion, die schon richtig ist, dass wir das Verbot der Leihmutterschaft sehen und all die Dinge. Es ist ein Kind auf die Welt gekommen, das möglicherweise irgendwann mal auch sehen wird, was in dieser Zeit passiert ist."