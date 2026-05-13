"Den Status quo beibehalten, geht nicht": So will Kretschmer 600 Millionen Euro einsparen

Dresden - Mit einer Schweigeminute erinnerten die Parlamentarier im Landtag am Dienstag an die Gewaltopfer der Amokfahrt in Leipzig und eines Tötungsverbrechens in Neustadt . Nach dem Gedenken gab Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) eine Regierungserklärung zur Staatsmodernisierung ab. "Den Status quo beibehalten, geht nicht", so deren Tenor.

Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) vor Beginn der Sitzung des Sächsischen Landtags auf dem Weg in den Plenarsaal. © DPA/Robert Michael

Kretschmer stellte noch einmal die bekannten Pläne der Regierung in die Auslage: Bis 2040 sollen in der sächsischen Verwaltung 8773 Stellen (vor allem durch Altersabgänge) abgebaut und so 600 Millionen Euro jährlich eingespart werden.

Durch die Zusammenlegung von Behörden, Streichung von Aufgaben und Berichtspflichten, Digitalisierung sowie Einführung von Pauschalen soll der Staat künftig schlanker werden und effizienter arbeiten.

Er warb für eine neue "Vertrauenskultur", die anbrechen könnte, "wenn der Landtag zustimmt".

Der MP kritisierte den Bund harsch, der zulasten der Städte und Gemeinden Sozialleistungen und -standards angehoben hat.