Kretschmer überzeugt davon, dass CDU auch nach Sachsen-Anhalt-Wahl den MP stellt: Das ist der Grund

Dresden - Sachsens MP Michael Kretschmer (51, CDU) möchte bei den kommenden zwei Landtagswahlen seine Parteifreunde im Wahlkampf unterstützen. Dabei ist der Politiker davon überzeugt, dass Sven Schulze (46, CDU) der Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt bleibt.

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) ist zuversichtlich, dass die CDU auch nach der Sachsen-Anhalt-Wahl den MP stellt. © Robert Michael/dpa

"Er hat durch seine Arbeit und durch sein Engagement gezeigt, wie kraftvoll er ist und dass er derjenige ist, der in Berlin Themen klären kann. Sven Schulze spricht die Dinge klar aus", begründet Kretschmer seine Zuversicht.

Dies werde am Ende für viele Wähler in Sachsen-Anhalt der entscheidende Punkt sein und bei der Landtagswahl honoriert werden, ist sich der Christdemokrat sicher.

Er hatte unlängst für Aufsehen gesorgt, als er die Arbeit seiner SPD-Amtskollegin Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern ausdrücklich lobte. "Ich wünsche mir sehr, dass die CDU eine starke Rolle in der nächsten Regierung hat", sagte der Politiker der Deutschen Presse-Agentur in Dresden.

Es sei vielleicht ungewöhnlich, die SPD-Kollegin zu loben. Zur Wahrheit gehöre aber auch, dass sie zu den durchsetzungsstärksten Kolleginnen und Kollegen gehöre und viele Dinge erreicht habe, sagte Kretschmer.

"Aber man merkt dem Land an, dass es eine Dynamik, eine Veränderung braucht. Wenn ich mir das Wahlprogramm der Union etwa beim Thema Bildungspolitik und ländlicher Raum anschaue, dann sage ich: Gott sei Dank, da ist wirklich ein frischer Geist", so der 51-Jährige.