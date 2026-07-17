"Liebe das wirklich sehr": Hier nimmt sich MP Kretschmer eine Auszeit

Dresden/Rožmberk nad Vltavou - Einfach mal die Seele baumeln lassen: Sachsens MP Michael Kretschmer (51, CDU) nimmt sich eine kleine Auszeit vom stressigen Politikbetrieb. Im tschechischen Südböhmen hat er sich auf eine Paddeltour begeben.

Sachsen-MP Michael Kretschmer (51, CDU) entspannt während seines Sommerurlaubs in Südböhmen an Land und auf dem Wasser. © Screenshots/Instagram/michaelkretschmer (2)

"Wir sind auf der Moldau und fahren hier ein langes Stück. Es ist wunderschön. Ich liebe das wirklich sehr – diese Natur, die Freundlichkeit der Tschechen und dass wir uns hier wie zu Hause fühlen können", gewährt der Landeschef auf seinen Social-Media-Kanälen einen besonderen Einblick in sein Privatleben.

Ein Video zeigt, wie Kretschmer mit einem auffälligen gelben Kajak in herrlicher Idylle übers Wasser gleitet oder rasant die Bootsgasse eines Wehres hinabfährt.

Kurz können seine Follower auch einen Blick auf Burg Rožmberk erhaschen, die als markantes Wahrzeichen rund 20 Kilometer von Český Krumlov entfernt über dem Fluss thront.

Ebenfalls ist im Clip zu sehen, wie Kretschmer die Natur an Land genießt. Während gemütlich ein Feuer lodert, schnitzt der Politiker etwa an Holzstöckchen herum. Natürlich darf auch das Zubereiten der Verpflegung nicht fehlen.