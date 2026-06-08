Mit Basecap und Fliegerbrille: Welcher Sachsen-Promi genießt hier das Leben?

Dresden - So cool sieht man Sachsens Landeschef selten! Ministerpräsident Michael Kretschmer (51) ließ sich am vergangenen Wochenende gemeinsam mit Ehefrau Annett Hofmann in Dresden die Sonne auf den Pelz scheinen.

Cooler Look! Michael Kretschmer (51, CDU) und seine Ehefrau Annett Hofmann haben am vergangenen Wochenende das Dresdner Wetter genossen. © Screenshot/Instagram/annetthofmannsx

An freien Tagen darf auch ein Spitzenpolitiker mal Anzug und Krawatte gegen Basecap und Fliegerbrille tauschen. Bei Instagram zeigte sich das Paar leger. Auch Hofmann trug eine Mütze.

Die Frau an Kretschmers Seite postete am Sonntag ein Selfie von sich und ihrem Gatten. Titel: "😇 Touristen in der eigenen Stadt 🍀".

Passend zum coolen Flieger-Look des 51-Jährigen setzte Hofmann den Hashtag "pilotimschlepptau" unter das Foto.

Dass Kretschmer (neben seiner geliebten Oberlausitz) auch Dresden mag, ist hinlänglich bekannt. In Sachen Städte-Liebe ging der CDU-Politiker zuletzt aber heftig fremd.