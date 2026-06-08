Mit Basecap und Fliegerbrille: Welcher Sachsen-Promi genießt hier das Leben?
Dresden - So cool sieht man Sachsens Landeschef selten! Ministerpräsident Michael Kretschmer (51) ließ sich am vergangenen Wochenende gemeinsam mit Ehefrau Annett Hofmann in Dresden die Sonne auf den Pelz scheinen.
An freien Tagen darf auch ein Spitzenpolitiker mal Anzug und Krawatte gegen Basecap und Fliegerbrille tauschen. Bei Instagram zeigte sich das Paar leger. Auch Hofmann trug eine Mütze.
Die Frau an Kretschmers Seite postete am Sonntag ein Selfie von sich und ihrem Gatten. Titel: "😇 Touristen in der eigenen Stadt 🍀".
Passend zum coolen Flieger-Look des 51-Jährigen setzte Hofmann den Hashtag "pilotimschlepptau" unter das Foto.
Dass Kretschmer (neben seiner geliebten Oberlausitz) auch Dresden mag, ist hinlänglich bekannt. In Sachen Städte-Liebe ging der CDU-Politiker zuletzt aber heftig fremd.
Michael Kretschmer lobt Leipzig über den grünen Klee
Sachsens Landeschef outete sich jüngst bei der Eröffnung des Leipziger Stadthafens als großer Fan der Messestadt: "Das hier ist Leipzig. Das ist die coolste, größte und die wichtigste Stadt in Ostdeutschland!", sagte Kretschmer voller Euphorie in ein Mikrofon.
In Dresden dürfte diese Äußerung gemischte Gefühle ausgelöst haben. Aber wenn es um die Städte-Liebe geht, MUSS ein Ministerpräsident ja fast zweigleisig fahren - und hin und wieder der eigenen Stadt "fremdgehen".
Titelfoto: Screenshot/Instagram/annetthofmannsx