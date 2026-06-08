Mit Basecap und Fliegerbrille: Welcher Sachsen-Promi genießt hier das Leben?

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Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Ehefrau Annett Hofmann haben im Freizeit-Look die Sonne in Dresden genossen.

Von Marcus Scholz

Dresden - So cool sieht man Sachsens Landeschef selten! Ministerpräsident Michael Kretschmer (51) ließ sich am vergangenen Wochenende gemeinsam mit Ehefrau Annett Hofmann in Dresden die Sonne auf den Pelz scheinen.

Cooler Look! Michael Kretschmer (51, CDU) und seine Ehefrau Annett Hofmann haben am vergangenen Wochenende das Dresdner Wetter genossen.
Cooler Look! Michael Kretschmer (51, CDU) und seine Ehefrau Annett Hofmann haben am vergangenen Wochenende das Dresdner Wetter genossen.  © Screenshot/Instagram/annetthofmannsx

An freien Tagen darf auch ein Spitzenpolitiker mal Anzug und Krawatte gegen Basecap und Fliegerbrille tauschen. Bei Instagram zeigte sich das Paar leger. Auch Hofmann trug eine Mütze.

Die Frau an Kretschmers Seite postete am Sonntag ein Selfie von sich und ihrem Gatten. Titel: "😇 Touristen in der eigenen Stadt 🍀".

Passend zum coolen Flieger-Look des 51-Jährigen setzte Hofmann den Hashtag "pilotimschlepptau" unter das Foto.

MP Kretschmer offen für Vermögenssteuer
Michael Kretschmer MP Kretschmer offen für Vermögenssteuer

Dass Kretschmer (neben seiner geliebten Oberlausitz) auch Dresden mag, ist hinlänglich bekannt. In Sachen Städte-Liebe ging der CDU-Politiker zuletzt aber heftig fremd.

Michael Kretschmer lobt Leipzig über den grünen Klee

Bei der Eröffnung des Leipziger Stadthafens trug Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, r.) sein gewohntes Arbeitsoutfit: Anzug und Krawatte.
Bei der Eröffnung des Leipziger Stadthafens trug Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, r.) sein gewohntes Arbeitsoutfit: Anzug und Krawatte.  © Hendrik Schmidt/dpa

Sachsens Landeschef outete sich jüngst bei der Eröffnung des Leipziger Stadthafens als großer Fan der Messestadt: "Das hier ist Leipzig. Das ist die coolste, größte und die wichtigste Stadt in Ostdeutschland!", sagte Kretschmer voller Euphorie in ein Mikrofon.

In Dresden dürfte diese Äußerung gemischte Gefühle ausgelöst haben. Aber wenn es um die Städte-Liebe geht, MUSS ein Ministerpräsident ja fast zweigleisig fahren - und hin und wieder der eigenen Stadt "fremdgehen".

Titelfoto: Screenshot/Instagram/annetthofmannsx

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