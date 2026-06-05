Ahoi, Leipzig! Was lange währt, wird ein Stadthafen

Leipzig - Nach rund 25 Jahren Planung und Entwicklung wurde am heutigen Freitag endlich der Stadthafen Leipzig feierlich eröffnet.

Es ist geschafft! Nach rund 25 Jahren Planung, Entwicklung und Bau feierte Leipzigs Stadthafen am Freitag endlich Eröffnung! © Lutz Brose

Zum Festakt zeigte sich fast die gesamte Polit-Prominenz aus Stadt und Land. Musikalisch wurde die Einweihung standesgemäß vom Thomanerchor Leipzig begleitet.

In ihren Ansprachen lobten sich Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung (68, SPD) und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (51, CDU) gegenseitig. Tatsächlich war das Mammutprojekt nur in perfekter Zusammenarbeit und finanzieller Unterstützung mit und durch den Freistaat Sachsen zu stemmen.

Wenn 25 Jahre auch gewaltig klingen, ging es mit dem Stadthafen noch vergleichsweise zügig, denn in dem mit Baubeginn 1938 errichteten Hafen im Stadtteil Lindenau hat bis heute noch kein Schiff angelegt. Aber genau das wünscht sich Burkhard Jung von seinem Nachfolger in Angriff zu nehmen, damit irgendwann vom Stadthafen über den Saale-Leipzig-Kanal bis nach Hamburg und von dort aus in die weite Welt geschippert werden kann.

Von den Visionen inspiriert rief Michael Kretschmer unter dem Beifall der geladenen Gäste beinahe euphorisch ins Mikrofon: "Das hier ist Leipzig. Das ist die coolste, größte und die wichtigste Stadt in Ostdeutschland!"