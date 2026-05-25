Ricarda Lang zeigt sich sportlich wie nie und erzielt neue Bestleistung

Berlin - Ricarda Lang (32) hat seit einiger Zeit ihre Leidenschaft für das Joggen entdeckt. Nun berichtete die frühere Grünen-Chefin von ihrem jüngsten Erfolg.

Auf Instagram dokumentiert Ricarda Lang (32) ihre sportlichen Erfolge. © Screenshot/Instagram/ricardalang (Bildmontage)

Auf Instagram teilte Ricarda Lang einen neuen Lauf-Moment und schrieb dazu: "Running in a summer wonderland. Heute das erste Mal unter einer 6er-Pace geblieben."



Heißt: Für einen Kilometer brauchte die 32-Jährige bei ihrer aktuellen Laufrunde weniger als sechs Minuten.

Ricarda Lang verfolgt damit weiter ihren sportlichen Weg. Im April berichtete die Politikerin von ihrem ersten Halbmarathon in Hannover.

Damals sagte sie: "Wenn mir jemand vor zwei Jahren gesagt hätte, dass ich mal einen Halbmarathon laufe, hätte ich ihm ins Gesicht gelacht oder ihn direkt für verrückt erklärt." Lange Zeit sei Sport für sie von "Angst und Selbstzweifeln" geprägt gewesen.