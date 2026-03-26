Grüner, queerer Bürgermeister in München: Model spricht von wichtigem Zeichen

Hamburg - Vergangenen Sonntag wurde in München per Stichwahl ein neuer Oberbürgermeister gewählt. Dominik Krause (35, Grüne ) gewann das Rennen vor SPD -Mitstreiter Dieter Reiter (67). Krause ist der erste grüne sowie queere Oberbürgermeister der bayerischen Landeshauptstadt. Genderfluid-Model Felix Nieder (32) sieht diese Wahl als gesamtgesellschaftliche Chance.

Felix Nieder (32) sieht die Wahl von Dominik Krause (35, Grüne) zum Münchner Oberbürgermeister als "großes Zeichen für die queere Community." © Alice Nägle/TAG24

Der Elmshorner ist Model, zweifacher Buchautor, studierter Jurist und engagiert sich zudem in Politik und Gesellschaft. Nieder ist selbst schwul.

"Ich sehe das als ganz großes Zeichen für die queere Community", betonte der 32-Jährige im TAG24-Gespräch mit Blick auf Krauses Erfolg in München.

Für ihn sei es außerdem ein wichtiges Statement, dass der zukünftige Oberbürgermeister noch bei der Wahlparty auf der Bühne offen seinen Verlobten küsste.

"Gerade in einem Bundesland, in dem noch sehr viele konservative Züge sind, ist das einfach ein sehr wichtiges Zeichen."

Schließlich gehöre es für den selbst queer lebenden Autor nicht nur dazu, Schwulsein und Homosexualität zu akzeptieren, sondern sich gesellschaftlich dahingehend weiterzuentwickeln und noch sichtbarer zu werden.

Seiner Erfahrung nach werde das Thema Queerness besonders vonseiten der Politiker noch immer zu selten thematisiert. "Ich weiß von vielen Menschen, dass sie sich nicht so sehr gesehen fühlen. [...] Das Thema wird von vielen Parteien eben immer noch als nicht so wichtig empfunden."

Nun, da ein queerer Mann als Oberbürgermeister im Amt sein wird, sieht Nieder die Chance, mehr Sichtbarkeit zu erregen. "Das ist ein Novum, von dem Bayern und in dem Fall München vor allen Dingen profitieren wird."