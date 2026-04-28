28.04.2026 14:51 Ballett, Oper und viele Gäste: Das wird für Kretschmanns großen Abschied aufgefahren

Ballett, Mozart und eine breite Playlist: So feiert Baden-Württemberg den Abschied von Winfried Kretschmann im Neuen Schloss. Was genau geplant ist.

Von Nico Pointner, David Nau Stuttgart - Nach 15 Jahren oder knapp 5500 Tagen ist die Amtszeit von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (77, Grüne) fast zu Ende. Am Mittwoch wird der 77-Jährige im Neuen Schloss in Stuttgart feierlich verabschiedet. Dafür wird einiges aufgefahren.

Winfried Kretschmann (77, Grüne) war 15 Jahre im Amt. © Marijan Murat/dpa Das Programm teilt sich in mehrere Parts auf. Zunächst findet ein Festakt im Weißen Saal des Schlosses statt. Der beginnt mit dem weltberühmten Ballett "Schwanensee", nach Musik von Pjotr Iljitsch Tschaikowski und getanzt vom Stuttgarter Ballett. Dann folgt eine Begrüßung durch Vizeregierungschef und Innenminister Thomas Strobl (66, CDU) - das enge Vertrauensverhältnis von Kretschmann und Strobl hielt die grün-schwarze Koalition über die Jahre zusammen. Anschließend wollen Altbundespräsident Joachim Gauck (86, parteilos) und Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (60, Grüne) Kretschmann mit Wortbeiträgen würdigen. Dazwischen singt ein Tenor der Staatsoper eine Arie aus der Oper "Don Giovanni" von Wolfgang Amadeus Mozart. Winfried Kretschmann Nach 46 Jahren: Kretschmann hält letzte Rede im Landtag Kretschmann selbst will dann ein paar Worte zum Abschied sprechen. Es ist sein letzter großer Auftritt.

Das hat Kretschmann auf seiner Playlist

Winfried Kretschmann (77, Grüne) gab seine Musikwünsche ab. © Kay Nietfeld/dpa Dann findet ein Empfang statt. Erwartet werden viele Weggefährten aus mehreren Jahrzehnten politischer Arbeit, darunter unter anderem Grünen-Urgestein Joschka Fischer (78), Sachsen-Anhalts ehemaliger Ministerpräsident Reiner Haseloff (72), der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth (54), und die Unternehmer Wolfgang Grupp (84) und Reinhold Würth (91). Abschließend versammeln sich die Gäste auf dem Ehrenhof des Neuen Schlosses, um einer Serenade des Heeresmusikkorps Ulm zu lauschen. Ein Heeresmusikkorps ist ein professionelles Blasorchester der Bundeswehr. Für Kretschmann spielen die Soldaten den Choral "Nun danket alle Gott", den Marsch "Herzog von Braunschweig" und ein Medley bekannter Titel von Frank Sinatra. Winfried Kretschmann Kretschmann genervt von Debatte: "Wolf weiß ja nicht, wann Wahlkampf ist" Zum Schluss erklingen mehrere Hymnen: zuerst das Hohenzollernlied, dann die Europahymne und am Ende die Nationalhymne.

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