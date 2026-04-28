Ballett, Oper und viele Gäste: Das wird für Kretschmanns großen Abschied aufgefahren
Von Nico Pointner, David Nau
Stuttgart - Nach 15 Jahren oder knapp 5500 Tagen ist die Amtszeit von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (77, Grüne) fast zu Ende. Am Mittwoch wird der 77-Jährige im Neuen Schloss in Stuttgart feierlich verabschiedet. Dafür wird einiges aufgefahren.
Das Programm teilt sich in mehrere Parts auf. Zunächst findet ein Festakt im Weißen Saal des Schlosses statt. Der beginnt mit dem weltberühmten Ballett "Schwanensee", nach Musik von Pjotr Iljitsch Tschaikowski und getanzt vom Stuttgarter Ballett.
Dann folgt eine Begrüßung durch Vizeregierungschef und Innenminister Thomas Strobl (66, CDU) - das enge Vertrauensverhältnis von Kretschmann und Strobl hielt die grün-schwarze Koalition über die Jahre zusammen.
Anschließend wollen Altbundespräsident Joachim Gauck (86, parteilos) und Wissenschaftsministerin Petra Olschowski (60, Grüne) Kretschmann mit Wortbeiträgen würdigen. Dazwischen singt ein Tenor der Staatsoper eine Arie aus der Oper "Don Giovanni" von Wolfgang Amadeus Mozart.
Kretschmann selbst will dann ein paar Worte zum Abschied sprechen. Es ist sein letzter großer Auftritt.
Das hat Kretschmann auf seiner Playlist
Dann findet ein Empfang statt. Erwartet werden viele Weggefährten aus mehreren Jahrzehnten politischer Arbeit, darunter unter anderem Grünen-Urgestein Joschka Fischer (78), Sachsen-Anhalts ehemaliger Ministerpräsident Reiner Haseloff (72), der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth (54), und die Unternehmer Wolfgang Grupp (84) und Reinhold Würth (91).
Abschließend versammeln sich die Gäste auf dem Ehrenhof des Neuen Schlosses, um einer Serenade des Heeresmusikkorps Ulm zu lauschen. Ein Heeresmusikkorps ist ein professionelles Blasorchester der Bundeswehr.
Für Kretschmann spielen die Soldaten den Choral "Nun danket alle Gott", den Marsch "Herzog von Braunschweig" und ein Medley bekannter Titel von Frank Sinatra.
Zum Schluss erklingen mehrere Hymnen: zuerst das Hohenzollernlied, dann die Europahymne und am Ende die Nationalhymne.
Ausschlafen, Enkel, Gartenarbeit
Kretschmann ist seit 2011 Regierungschef in Baden-Württemberg. Der Mann mit dem ikonischen Bürstenhaarschnitt ist der erste (und bislang noch einzige) Grünen-Politiker, der dieses Amt in einem deutschen Bundesland übernommen hat.
In seiner ersten Amtszeit regierte Kretschmann in einer grün-roten Koalition mit der SPD, ab 2016 dann mit der CDU. Der Mann mit der trocken-humorigen Art verstand es stets, auch konservative Wählerschichten zu überzeugen - dafür hatte er umso häufiger Ärger mit der eigenen Partei.
Kretschmanns letzter richtiger Arbeitstag ist der 12. Mai - am 13. Mai soll der Landtag Cem Özdemir (60, Grüne) zu seinem Nachfolger gewählt werden. Dann wolle er erst einmal ausschlafen, verriet der 77-Jährige der Presse. Nach Aussagen aus der Vergangenheit will er sich im Ruhestand den Enkeln, dem Handwerken und dem heimischen Garten widmen.
Titelfoto: Bildmontage: Kay Nietfeld/dpa