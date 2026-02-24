Kretschmann zu Einladung der AfD zum TV-Triell: "Das finde ich nicht richtig"

Winfried Kretschmann (77, Grüne) will sich das TV-Triell am Dienstag nicht ansehen. © Markus Lenhardt/dpa

"Das finde ich nicht richtig", sagte der Grünen-Politiker auf die Frage eines Journalisten in Stuttgart. "Der wird ja nun auf keinen Fall Ministerpräsident - das ist ja nun offenkundig, nach Aussage aller anderen Parteien, dass mit dem gar niemand koalieren will."

Am Ende müsse der Sender aber selber entscheiden, wer beim Triell dabei sei; der SWR sei staatsfern, betonte Kretschmann. "Ich habe das zu respektieren."

Am Dienstagabend streiten um 20.15 Uhr im SWR die Spitzenkandidaten der drei umfragestärksten Parteien - CDU, Grüne und AfD - um die Zukunft des Landes. Das Live-TV-Format "Die Debatte - wer überzeugt Baden-Württemberg?" werden wohl Hunderttausende auf dem Sofa verfolgen. Die Landtagswahl findet am 8. März statt.

Die CDU ist in Umfragen weiter mit Abstand stärkste Kraft, die Grünen holen in der Wählergunst auf, die AfD liegt auf dem dritten Platz. Deutlich abgeschlagen kommen die anderen Parteien.