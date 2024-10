Rechts vereint: Werteunion und Bündnis Deutschland verschmelzen!

Hans Georg Maaßen (61) und seine Werteunion verkündeten den Zusammenschluss mit dem Bündnis Deutschland. © Paul Zinken/dpa

"Wir haben faktisch die gleichen Ziele, unsere Parteiprogramme sind nahezu kongruent", so Maaßen in einer gemeinsamen Absichtserklärung der beiden Parteien am heutigen Freitag.

Auch der Vorsitzende von Bündnis Deutschland zeigte sich zuversichtlich: "Nur gemeinsam werden wir bei den Wahlen erfolgreicher sein", so der Vorsitzende vom Bündnis Deutschland Steffen Große (57).

Die nach Angaben der Parteien rund 2000 Mitglieder müssen nun in einer Urabstimmung über die Verschmelzung entscheiden.

Bei kommenden Parteitagen im November sollen entsprechende Beschlüsse befasst werden, bis Jahresende wolle man den Zusammenschluss umgesetzt haben.

Welchen Namen die Partei künftig tragen soll, ist noch unklar.