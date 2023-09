Sachsen-Anhalt will das Hilfesystem für Frauen von häuslicher Gewalt überarbeiten!

Eva von Angern (46, Die Linke) kritisiert unter anderem die Unterbringungskosten, die in Frauenschutzhäusern fällig werden. (Archivbild) © Ronny Hartmann/dpa

In einem Antrag, den die Linksfraktion in dieser Woche in den Landtag einbringt, wird kritisiert, dass der Zugang zum Hilfesystem nicht barriere- und kostenfrei ist und bestimmte Personengruppen wenig bis gar keine Berücksichtigung finden. Die Landesregierung betont, sie arbeite an Veränderungen.



Fraktionschefin Eva von Angern (46, Die Linke) kritisiert etwa den Eigenanteil, der teils für die Unterbringung in Frauenschutzhäusern fällig wird, wenn die Frauen nicht auf staatliche Hilfe angewiesen sind. Die Tagessätze seien je nach Träger unterschiedlich.

Von Angern berichtete von einem Beispiel im Burgenlandkreis, wo 15 Euro für die Frau und 5 Euro für jedes Kind pro Tag gezahlt werden müssen.

Das sei unter Umständen eine so große Hürde für Frauen, dass sie zu ihren gewalttätigen Ehemännern zurückkehrten. "Das ist natürlich eine Katastrophe".