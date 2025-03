Steuern sparen? Das sind Deutschlands teuerste und billigste Städte für Hundehalter

Berlin - Wer in Deutschland einen Hund hält, muss dafür in der Regel auch Steuern zahlen. Ob und wie eine Hundesteuer erhoben wird, liegt in der Verantwortung der Kommunen. Das führt zu teils erheblichen örtlichen Unterschieden im Geldbeutel der Halterinnen und Halter, wie eine Analyse von " Hundemagazin.com " zeigt.

Hundesteuern - deutschlandweit gibt es örtlich teils erhebliche Unterschiede in Sachen Abgaben für Vierbeiner. (Archivfoto) © DPA

Laut Bericht bleibt 2025 Mainz (Rheinland-Pfalz) die teuerste Stadt für Hundebesitzer, mit einer Hundesteuer von 186 Euro pro Jahr für den ersten Hund. Dahinter folgen Hagen (NRW) und Wiesbaden (Hessen) mit jeweils 180 Euro.

In Großstädten wie Berlin zahlen Hundeliebhaber hingegen lediglich 120 Euro, in Hamburg 90 Euro und in München 100 Euro.

"Steuer-Oase" ist hingegen Ahlen (NRW), wo die Hundehaltung komplett steuerfrei ist. In Winsen (Niedersachsen) kostet der erste Hund 24 Euro jährlich, in Deggendorf und Neumarkt in der Oberpfalz (beide in Bayern) schlägt die Hundesteuer mit 25 Euro zu Buche.

Im Vergleich zwischen den Jahren 2024 und 2025 haben viele Kommunen ihre Hundesteuern teils drastisch erhöht, etwa in Landshut (Bayern) von 30 auf 60 Euro oder in Bocholt (NRW) von 42 auf 84 Euro. Günstiger wurde es etwa in Lage (NRW). Dort fiel die Abgabe um 37 Prozent von 120 Euro auf 75 Euro.