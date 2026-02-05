Iranische Opposition: Schah-Sohn Pahlavi kommt zur Münchner Sicherheitskonferenz

München - Der Sohn des 1979 gestürzten Schahs von Persien, der zu den führenden iranischen Oppositionellen im Exil zählt, wird nächste Woche bei der Münchner Sicherheitskonferenz erwartet.

Eine Frau hält ein Porträt des letzten Schahs von Iran, Mohammad Reza Pahlavi (65), während einer Demo in Toulouse (Südwestfrankreich). © Lionel Bonaventure/AFP

Der 65-jährige Reza Pahlavi habe zugesagt, an dem von 13. bis 15. Februar stattfindenden Treffen von Spitzenpolitikern und Sicherheitsexperten im Hotel Bayerischer Hof teilzunehmen, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Veranstalterkreisen.

Die iranische Regierung war vor einigen Tagen dagegen wieder ausgeladen worden.

Der in den USA lebende Pahlavi hat die Massenproteste gegen die iranische Führung unterstützt und gilt als bekanntester und einflussreichster iranischer Oppositioneller im Exil.

Bilder von ihm werden auch in Deutschland auf Solidaritätskundgebungen für die Protestbewegung im Iran gezeigt.

Für den 14. Februar ist eine große Demonstration unter dem Titel "Menschenrechte und Freiheit im Iran. Internationale Solidarität mit dem iranischen Volk" in München geplant, zu der auch Pahlavi in sozialen Medien aufgerufen hat.