NRW-Innenminister Reul warnt nach CSD-Anschlag: "Werden nie hundertprozentige Sicherheit garantieren können"

Innenminister Herbert Reul (73, CDU) will die Sicherheitskonzepte für Demos in NRW nach dem Anschlag auf den Berliner CSD umfassend überprüfen. (Archivbild) © Henning Kaiser/dpa

Er wolle nun die Sicherheitskonzepte für Demonstrationen in seinem Bundesland auf den Prüfstand stellen, kündigte der Minister an.

"Zur Wahrheit gehört aber: Wir werden nie hundertprozentige Sicherheit garantieren können", sagte der Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Es wird immer Menschen geben, die durchs Raster fallen, weil ihre Radikalisierung im Verborgenen und in kurzer Zeit abläuft." Zudem könnten auch Menschen ohne Gefährder-Status Anschläge begehen, warnt Reul.

Das Risiko sei Teil jeder Veranstaltung, so Reul. Trotzdem dürften sich die Menschen in Deutschland die Feste und die Freiheit nicht nehmen lassen.

Weiter sagte er: "Wir wissen, dass die Gefahr islamistischer Anschläge abstrakt hoch ist. In Berlin ist sie nun ganz konkret geworden. Wir haben unsere Polizei darum sensibilisiert."

In Vorbereitung auf die anstehenden CSDs in NRW sollen die Sicherheitskonzepte noch einmal überprüft werden.