NRW-Innenminister Reul warnt nach CSD-Anschlag: "Werden nie hundertprozentige Sicherheit garantieren können"

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Nach dem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag am Rande des CSD in Berlin hat NRW-Innenminister Herbert Reul (73, CDU) kritische Töne angeschlagen.

Von Christian Rothenberg

Düsseldorf - Nach dem mutmaßlich islamistischen Terroranschlag am Rande des Christopher Street Days (CSD) in Berlin hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul (73, CDU) kritische Töne angeschlagen.

Innenminister Herbert Reul (73, CDU) will die Sicherheitskonzepte für Demos in NRW nach dem Anschlag auf den Berliner CSD umfassend überprüfen. (Archivbild)
Innenminister Herbert Reul (73, CDU) will die Sicherheitskonzepte für Demos in NRW nach dem Anschlag auf den Berliner CSD umfassend überprüfen. (Archivbild)  © Henning Kaiser/dpa

Er wolle nun die Sicherheitskonzepte für Demonstrationen in seinem Bundesland auf den Prüfstand stellen, kündigte der Minister an.

"Zur Wahrheit gehört aber: Wir werden nie hundertprozentige Sicherheit garantieren können", sagte der Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Es wird immer Menschen geben, die durchs Raster fallen, weil ihre Radikalisierung im Verborgenen und in kurzer Zeit abläuft." Zudem könnten auch Menschen ohne Gefährder-Status Anschläge begehen, warnt Reul.

Das Risiko sei Teil jeder Veranstaltung, so Reul. Trotzdem dürften sich die Menschen in Deutschland die Feste und die Freiheit nicht nehmen lassen.

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Weiter sagte er: "Wir wissen, dass die Gefahr islamistischer Anschläge abstrakt hoch ist. In Berlin ist sie nun ganz konkret geworden. Wir haben unsere Polizei darum sensibilisiert."

In Vorbereitung auf die anstehenden CSDs in NRW sollen die Sicherheitskonzepte noch einmal überprüft werden.

Bei dem mutmaßlich islamistischen Anschlag auf den CSD in Berlin wurde eine Frau aus Polen tödlich verletzt. Am Brandenburger Tor legten Tausende Blumen, Kerzen und Beileidsbekundungen ab.
Bei dem mutmaßlich islamistischen Anschlag auf den CSD in Berlin wurde eine Frau aus Polen tödlich verletzt. Am Brandenburger Tor legten Tausende Blumen, Kerzen und Beileidsbekundungen ab.  © Soeren Stache/dpa

Mutmaßlicher Attentäter Abdul B. wurde von Polizei erschossen

Bei dem Anschlag am Samstagabend in Berlin soll ein 21-jähriger Deutscher mit libanesischen Wurzeln und Verbindungen zum islamistischen Terror zahlreiche Menschen mit einem Van angefahren haben.

Eine Frau aus Polen wurde tödlich, weitere 29 Menschen teils lebensgefährlich verletzt. Bei seiner Festnahme am Sonntagabend wurde Abdul B. von Einsatzkräften erschossen.

Titelfoto: Bildmontage: Soeren Stache/dpa, Henning Kaiser/dpa

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