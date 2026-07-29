Personal-Karussell im Kabinett: Steinmeier ernennt neue Mitglieder

Berlin - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (70) hat die neuen Minister in den Ressorts Verkehr und Gesundheit sowie im Kanzleramt ernannt. Er überreichte in Berlin die Urkunden hierfür an die CDU-Politiker Steffen Bilger (47, CDU), Carsten Linnemann (48, CDU)und Nina Warken (47, CDU). Ihr hatte er zuvor die Entlassungsurkunde als Gesundheitsministerin ausgehändigt.

Frank-Walter Steinmeier (SPD, v.l.), Friedrich Merz (CDU), Steffen Bilger, Carsten Linnemann, Nina Warken (CDU), Patrick Schnieder (CDU) und Thorsten Frei stehen nach der Ernennung und Entlassung von Mitgliedern der Bundesregierung zusammen. © Michael Kappeler/dpa

Steinmeier kritisierte in diplomatischer Form, dass die frisch ernannten Minister erst Anfang September im Bundestag vereidigt werden sollen.

"Das Grundgesetz sieht bei Amtsübernahme neuer Ministerinnen und Minister eine Eidesleistung vor dem Deutschen Bundestag vor, die vor allem deshalb Gewicht und Beachtung erfordert, weil sie der parlamentarischen Verantwortlichkeit der Regierung feierlichen Ausdruck gibt", sagte er.

"Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Minister diesen Eid in der ersten Sitzung des Bundestages nach der Sommerpause leisten werden."

In seiner Rede vor dem Überreichen der Urkunden mahnte Steinmeier weitere Reformen an. "Deutschland hat mit weitreichenden inneren Reformen und mit außen-, mit europapolitischen Bündnisleistungen dafür zu sorgen, dass unser Land sich behauptet und gut gewappnet ist für die Zukunft."

Kriege und schwere geopolitische Konflikte, neue Lasten und neue Verantwortung in der Europäischen Union, in der NATO sowie eine bereits länger anhaltende wirtschaftliche Stagnation forderten Deutschland heraus.

"In dieser Lage sollten wir alle Mut fassen. Auch wenn die Belastungsprobe groß ist, unsere Entschlossenheit, sie zu bewältigen, ist größer", betonte Steinmeier.