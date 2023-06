20.06.2023 15:48 22-Jährige tot in ihrer Wohnung entdeckt: Tatverdächtiger festgenommen!

Eine junge Frau wurde offenbar Opfer einer Gewalttat. Die 22-Jährige wurde am Montagnachmittag tot in ihrer Wohnung in Mössingen (Baden-Württemberg) gefunden.

Von Amalia Seefeldt

Mössingen - Eine junge Frau wurde offenbar Opfer einer Gewalttat. Die 22-Jährige wurde am Montagnachmittag tot in ihrer Wohnung in Mössingen (Baden-Württemberg) gefunden. Die junge Frau (†22) lebte bis zu ihrem gewaltsamen Tod in Mössingen im Kreis Tübingen. © Bernd Weißbrod/dpa Das teilte ein Polizeisprecher des Präsidiums Reutlingen am Dienstag mit. Angehörige entdecken die junge Frau am Montag gegen 16.30 Uhr in ihrer eigenen Wohnung und alarmierten umgehend die Polizei.

Erste Ermittlungen deuten nach Angaben der Polizei "auf einen gewaltsamen Tod hin". Die Verletzungen an der Leiche lassen für die Ermittler nur diesen einen Schluss zu: Die 22-Jährige starb keines natürlichen Todes. Eine Obduktion soll nun Aufschluss über die Umstände und die Ursache ihres Todes geben. Angesetzt ist diese für Dienstag. "Zur Stunde laufen umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen, Ermittlungen und Überprüfungen insbesondere im persönlichen Umfeld und bei Kontaktpersonen der 22-Jährigen", teilte die Polizei weiterhin mit. Ein zehnköpfiges Team aus Ermittlern der Kriminalpolizei Tübingen arbeite in Hochtouren daran, allen Verdachten nachzugehen. Aus ermittlungstaktischen Gründen könne man weitere Details jedoch nicht veröffentlichen, so die Kripo. Ein möglicher Tatverdächtiger wurde schon am Montagabend vorläufig festgenommen. Details zu der Person gibt es bislang allerdings keine. Zum Motiv machten die Beamten zunächst keine Angaben. Unklar blieb auch, in welcher Beziehung der Verdächtige und das Opfer standen. Von einer Gefahr für die Öffentlichkeit geht die Polizei derzeit nicht aus. (Symbolbild) © Robert Michael/dpa Über weitere Details will die Polizei erst am späten Nachmittag informieren.

Titelfoto: Bildmontage: Robert Michael/dpa, Bernd Weißbrod/dpa