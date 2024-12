Abfeiern unter freiem Himmel: Diese Festivals steigen 2025 im Ländle!

Feiern unter freiem Himmel: Die Festival-Saison 2025 in Baden-Württemberg verspricht Abwechslung.

Von Aleksandra Bakmaz

Stuttgart - Feiern unter freiem Himmel: Die Festival-Saison 2025 in Baden-Württemberg verspricht Abwechslung. Der Sommer ist zwar noch in weiter Ferne, doch der Vorverkauf für die Musikfestivals läuft schon auf Hochtouren.

"Southside Festival"

Eines der größten Festivals in Deutschland steigt im Juni 2025 im Südwesten. (Symbolbild) © Christoph Schmidt/dpa Beim letzten Mal regnete es in Strömen: Vom 20. bis zum 22. Juni lockt das "Southside-Festival" wieder nach Neuhausen ob Eck. Erstmals mit dabei: Deutschlands Erfolgsrapper Apache 207 ("Roller"). Aber auch Sängerin Nina Chuba sowie die deutschen Bands AnnenMayKantereit, SDP und Electric Callboy werden auf der Bühne stehen. Zu den größten internationalen Acts gehören bisher die US-Punkband Green Day ("American Idiot") und die britische Band The Prodigy. Ob wieder Gummistiefel nötig sein werden, wird sich noch zeigen. Das "Southside" und das gleichzeitig stattfindende "Hurricane" in Niedersachsen gehören zu den größten Rockfestivals in Deutschland. Der Veranstalter ist derselbe. Auf dem Konzertgelände in Neuhausen ob Eck treten Künstler auf vier großen Bühnen auf. Das Veranstaltungsgelände ist mit 121 Hektar etwa so groß wie 170 Fußballfelder.

Jazzopen

Auch die Jazzopen in Stuttgart ziehen jährlich internationale Größen ins Ländle. Angesagt haben sich unter anderem Australiens Pop-Ikone Kylie Minogue, der französische Musiker Jean-Michel Jarre, US-Legende Lionel Richie und der mehrfache Grammy-Gewinner Jacob Collier. Der Stuttgarter Schlossplatz wird vom 7. bis zum 13. Juli bespielt und damit erstmals sieben satt sechs Tage. Die Jazzopen finden seit 1994 statt.

Kylie Minogue (56) wird nächstes Jahr in Stuttgart erwartet. © Yui Mok/PA Wire/dpa

Pinot & Rock

Das Open-Air-Festival Pinot & Rock in Breisach will nicht nur mit Stars, sondern auch mit Kulinarik und gutem Wein locken. 2025 findet es vom 3. bis zum 6. Juli statt. Auf der Bühne werden etwa Sängerin Hava, Kindermusikstar Dikka, Jan Delay und die Kult-Band No Angels erwartet.

Baden in Blut Metal Festival

Metal-Fans müssen nicht unbedingt in den hohen Norden nach Wacken fahren, sondern können auch in Südbaden feiern: "No Bullshit. Just Metal." versprechen die Veranstalter des "Baden in Blut Metal Festivals". Vom 17. bis zum 19. Juli findet es in Weil am Rhein statt. Zu den Hauptacts gehören etwa die schwedische Death Metal-Band Hypocrisy und die Gothic-Death-Gruppe Tribulation. Headbangen erlaubt.

Das Fest

Das hügelige Festivalgelände in Karlsruhe gewährt einen guten Blick auf die Hauptbühne. © Uli Deck/dpa "Das Fest" nennt sich Süddeutschlands größtes Familienfestival, das 2025 sein 40-jähriges Bestehen feiert. Es zählt jährlich mehr als 250.000 Besucher und findet 2025 vom 24. bis 27. Juli in der Günther-Klotz-Anlage in Karlsruhe statt. Neben abendlichen Musik-Top-Acts im kostenpflichtigen Hügel-Bereich der Hauptbühne, dem "Mount Klotz", gibt es tagsüber zahlreiche kostenlose Musik-, Theater-, Sport- und andere Mitmachangebote auf weiteren Bühnen.

Glücksgefühle-Festival