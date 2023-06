19.06.2023 15:52 Alle müssen raus! Drohbrief löst Großeinsatz an Schule aus

Ein Drohbrief löste am Montagmorgen einen Polizeieinsatz an der Robert-Schumann-Realschule in Achern aus. Alle mussten das Schulgebäude verlassen.

Von Emma Schwarze

Achern - Ein Drohbrief löste am Montagmorgen einen Polizeieinsatz an der Robert-Schumann-Realschule in Achern (Baden-Württemberg) aus. Die ganze Schule musste geräumt werden. © EinsatzReport24 Der sogenannte Einsatzraum rund um die Schule wurde abgesperrt, erklärte die Polizei in einer ersten Mitteilung gegen 11.13 Uhr. Es seien "starke Polizeikräfte" auf der Kaiser-Wilhelm-Straße im Einsatz gewesen. Alle Schüler und die Lehrkräfte wurden gegen 11 Uhr dazu aufgefordert, das Gebäude zu verlassen. Die Beamten leiteten sie koordiniert in Richtung Hornisgrindestadion. Laut der Polizei seien "sämtliche Schüler und Lehrer wohlauf und können sich nach Hause begeben." Grundschuldkinder konnten an einer nahegelegenen Gemeinschaftsschule Achern abgeholt werden. Größere Kinder wurden von den Beamten bis in das Hornisgrindestadion begleitet und konnten dort von ihren Angehörigen in Empfang genommen werden. Nach der erfolgreichen Evakuierung suchten die Einsatzkräfte das "menschenleere" Schulgebäude sowie das Gelände mit Spürhunden nach verdächtigen Gegenständen oder Hinweisen ab. Zur Zahl der betroffenen Menschen gab es zunächst keine Auskunft. Zur Einschätzung des Drohschreibens wurden aber zudem interne Spezialisten hinzugezogen, wie die Polizei weiterhin mitteilte. Mit einem Großaufgebot tauchten die Beamten vor der Realschule auf. © EinsatzReport24 Der konkrete Inhalt des Drohschreibens ist bislang nicht öffentlich bekannt gegeben wurden. Die Ermittlungen dauern an.

