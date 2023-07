Auf Schlägerei folgt üble Beiß-Attacke gegen Polizisten

Ravensburg - Er rastete total aus! Ein betrunkener Mann hat einen Polizisten am Samstagmorgen nach einer Schlägerei gebissen und dessen Kollegen getreten.

Die Ravensburger Polizei musste sich mit einem betrunkenen Störenfried (25) auseinandersetzen. (Symbolbild)

Eine Schlägerei in einer Diskothek "Am alten Gaswerk" rief Beamte des Polizeireviers Ravensburg am frühen Samstagmorgen auf den Plan.

Unterstützung bekamen die Ordnungshüter von einer Streife des Polizeireviers Friedrichshafen. Vor Ort wurde den Polizisten vom Sicherheitsdienst ein 25-jähriger Mann übergeben, der in die Schlägerei verwickelt gewesen sein soll.

Bei den weiteren Ermittlungen sei der mutmaßliche Schläger, der augenscheinlich alkoholisiert gewesen war, gegenüber den Beamten immer aggressiver und verweigerte seine Personalien.

Gegen seine Mitnahme zur Dienststelle hatte er sich zur Wehr gesetzt. Die Aggression des jungen Mannes ging sogar so weit, dass dieser einen Beamten in die Hand gebissen und einen anderen gegen das Knie getreten habe.

Schließlich konnte er von den Einsatzkräften zu Boden gebracht und gefesselt werden.