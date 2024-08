Azubis aufgepasst: Das steht hinter dem Projekt "Junges Wohnen"

Stuttgart – Baden-Württembergs Bauministerin Nicole Razavi (59) rechnet in den kommenden Jahren mit zusätzlichen Wohnheimplätzen für junge Menschen.

Die CDU -Politikerin sagte der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart , man sei mit 20 Interessenten in konkreten Gesprächen zum Bau zusätzlicher Unterkünfte.

Für den ersten Förderaufruf gab es 74 Interessenbekundungen, wie die CDU-Politikerin mitteilte. Darunter waren auch viele kommunale Wohnungsbauunternehmen. "Insgesamt könnten dadurch 3.300 zusätzliche Wohnheimplätze entstehen, wenn alle Interessenten ihre Vorhaben umsetzen."

Die jungen Menschen, die gerade in Ausbildung seien oder in den nächsten Jahren damit starteten, seien die Fachkräfte von morgen. "Für junge Leute ist es vor allem in Ballungsräumen schwierig, eine bezahlbare Wohnung zu finden."

Wie viele Wohnheimplätze es im Südwesten insgesamt gibt, ist nicht bekannt.