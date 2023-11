Blick in den Nachthimmel lohnt sich: Hohe Chancen auf Polarlichter im Südwesten!

Ursache sind Sonneneruptionen, bei denen es zu einem koronalen Massenauswurf Richtung Erde kommt, der aus Elektronen, Protonen und Atomkernen besteht. Weil Bestandteile des Plasmas elektrisch geladen sind, wechselwirken sie mit dem Erdmagnetfeld und stauchen es quasi zusammen. Durch magnetische Kurzschlüsse im Schweif des Erdmagnetfeldes werden Teilchenströme in die Polarregionen erzeugt, die die Luftteilchen zum Leuchten anregen, was als Polarlicht sichtbar wird.

Generell ist die rötliche Färbung seltener, da sie in großen Höhen entsteht. Doch für Süddeutschland ist das rot typisch. Grünliche Polarlichter, wie man sie unter anderem aus Skandinavien kennt, entstehen laut der Expertin in niedrigeren Höhen.

"Es lohnt sich Ausschau zu halten", sagte Carolin Liefke vom Haus der Astronomie in Heidelberg am Montag. Schon am Sonntagabend konnte der seltene Anblick in Bayern beobachtet werden.

Der Blick in die Sterne soll am Montag- und Dienstagabend wieder gut möglich sein, wie der DWD mitteilte. Demnach sollen sich die Wolken im Südwesten zum Sonnenuntergang auflockern. Am wenigsten Bewölkung erwartet der DWD südlich der Alb. Relativ klar werde es in Oberschwaben und an der Donau, hieß es.