"Bunker-Plan": So viele Schutzräume gibt es in Baden-Württemberg

Wegen des Angriffskriegs Russlands rücken viele vergessene Bunkerbauten wieder in den Fokus. © Felix Kästle/dpa

Bund und Länder machen sich seither auf Initiative von Baden-Württemberg Gedanken, was man unter anderem bei Gebäuden beachten kann, um den Schutz für Bürgerinnen und Bürger im Kriegs- und Verteidigungsfall zu erhöhen.

Erste Ergebnisse mit Hinweisen an die Bevölkerung soll es in der ersten Jahreshälfte 2025 geben, wie das Innenministerium in Stuttgart nun mitteilte. In einem weiteren Schritt wird es im Zivilschutz dem Vernehmen nach auch um Neubauten gehen.

Laut dem Bundesinnenministerium wollen Bund und Länder öffentliche Gebäude und private Immobilien, die als Zufluchtsorte genutzt werden können, möglichst systematisch erfassen. Das können etwa Tiefgaragen, U-Bahnhöfe und Kellerräume sein.

Die Daten sollen in ein digitales Verzeichnis münden, um Bürgerinnen und Bürgern über Warn- und Kartendienste die für sie nächstgelegenen Schutzorte per Handy mitzuteilen.

Zu den Eckpunkten gehört laut dem Innenministerium in Berlin aber auch, was man bei bestehenden Gebäuden beachten kann, um den Schutz im Kriegsfall zu erhöhen.