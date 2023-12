Das sind aktuell die beliebtesten Kindernamen im Südwesten

Stuttgart - Emma und Noah - so haben Eltern ihre Kinder 2023 im Südwesten am liebsten genannt. Sie führen das Ranking des Hobby-Namensforschers Knud Bielefeld, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, an. Damit gibt es nach zwei Jahren einen Wechsel an der Spitze der beliebtesten Mädchennamen.