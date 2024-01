Prost Neujahr: DLRG-Schwimmer springen in eiskalten Bodensee

Friedrichshafen - Bei einer Wassertemperatur von rund sechs Grad haben Schwimmer der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) den Sprung in den Bodensee gewagt.

Auch im Januar kann im Bodensee fröhlich geplanscht werden. © Felix Kästle/dpa

Beim traditionellen Neujahrsschwimmen des DLRG-Bezirks Bodenseekreis am 1. Januar waren diesmal 14 Einsatztaucher und Strömungsretter sowie ein Gast eines Tauchsportvereins dabei. "Wir hatten Wellengang, also es war nicht ganz so entspannt - aber gut machbar", sagte Sprecher Tim Karstens nach der Veranstaltung.

Zwei Schwimmer hätten allerdings abgebrochen und seien in eines der beiden Begleitboote gestiegen.

Die jüngste Teilnehmerin war laut Karstens 18, der älteste Teilnehmer 69 Jahre alt. Manche kriegen nicht genug vom Neujahrsschwimmen:

Wolfgang Nickl stieg den Angaben nach in diesem Jahr schon zum 42. Mal ins kalte Bodenseewasser. Die Aktion soll darauf aufmerksam machen, dass die Ehrenamtlichen der DLRG das ganze Jahr über - also auch bei niedrigen Temperaturen - im Einsatz sind.