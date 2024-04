09.04.2024 07:33 Endlich ausschlafen? Erstes Gymnasium mit Gleitzeit im Südwesten!

An einem Gymnasium in Plochingen haben einige Kinder und Jugendliche nun mehr Freiheiten, wann sie in der Schule erscheinen.

Von Johanna Baumann

Plochingen - An einem Gymnasium in Plochingen (Kreis Esslingen) haben einige Kinder und Jugendliche nun mehr Freiheiten, wann sie in der Schule erscheinen. Einige Schüler in Plochingen müssen aktuell erst zur dritten Stunde erscheinen. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa An zwei Tagen in der Woche können Schüler der Klasse 7a entweder um 7.50 Uhr oder um 9.40 Uhr zum Unterricht eintreffen. Innerhalb der freiwilligen Lernzeit können Schüler ihre Arbeit erledigen. Dabei werden sie von Lehrern unterstützt. Aufgrund des Gleitzeit-Modells verpassen einige Schüler die Aufgaben, die jedoch trotzdem nachgeholt werden müssen. Ob sie dies am Wochenende oder in der Freizeit erledigen, bleibt ihnen selbst überlassen. Der Probelauf ist am Montag gestartet und soll nun insgesamt sechs Wochen getestet werden. Baden-Württemberg Digitales Ländle? So viele Menschen waren tatsächlich noch nie im Internet Der Studienrat erklärte gegenüber der "Esslinger Zeitung", dass das Gleitzeit-Model von Deutschlehrer Till Richter stamme. Es sei in den Klassen diskutiert worden, was die Schüler stört. Der frühe Schulstart sei ein wichtiges Thema gewesen, weshalb die Idee zustande kam. Bislang wurde ein späterer Unterrichtsbeginn aufgrund fehlender Lehrkräfte in Baden-Württemberg diskutiert. Doch auch wegen des sich verändernden Schlafrhythmus während der Pubertät soll ein solches Modell einen Versuch wert sein.

