Ernüchternde Umfrage: Weihnachtsgeschäft im Südwesten beginnt schleppend

Stuttgart - Die Sparsamkeit der Kunden macht dem Einzelhandel auch in Baden-Württemberg zu schaffen. Auch das Weihnachtsgeschäft kommt noch nicht recht in Schwung.

Das Weihnachtsgeschäft im Ländle kommt nur schleppend ins Rollen. (Symbolbild) © Anna Ross/dpa

Dennoch gibt sich der Einzelhandel vorsichtig optimistisch. Das zeigt eine Umfrage in der Branche, die der Handelsverband Baden-Württemberg (HBW) veröffentlichte.

In der Zeit vom 16. bis 22. November hatte demnach etwas weniger als die Hälfte der befragten Geschäfte registriert, dass bereits Weihnachtsgeschenke gekauft wurden. Gut die Hälfte gab außerdem an, dass der Beginn des Weihnachtsgeschäfts schlechter ausfalle als in den Vorjahren. Nur knapp zwölf Prozent berichteten von einer besseren Situation.

Bisher sei das Wetter wenig weihnachtlich gewesen, hieß es vom Verband. Besserung erhoffe man sich durch die nun beginnenden Weihnachtsmärkte und die Weihnachtsbeleuchtung.

"Auch wenn die aktuelle Lage herausfordernd ist, haben wir großes Vertrauen in die Anziehungskraft der Adventszeit und die Kaufbereitschaft der Menschen", teilte der Präsident des Handelsverbands, Hermann Hutter, mit.

Die Situation im Handel ist angespannt. 2024 brachte nicht den ersehnten Aufschwung. Die Ursache: Viele Menschen sparen, statt ausgiebig zu konsumieren - obwohl sich die Inflation zuletzt abgeschwächt hat.