Adrenalin-Fans aufgepasst: Europa-Park stellt brandneue Attraktion vor!

Rust - Deutschlands größter Freizeitpark lüftet ein bisher gut gehütetes Geheimnis. In gut einem Monat wird eine neue Attraktion eröffnet.

"Voltron Nevera" ist die neuste Attraktion im Europa-Park. © Philipp von Ditfurth/dpa

Der Europa-Park wird seine neue Achterbahn "Voltron Nevera" am 26. April eröffnen. "Der Ansturm wird natürlich extrem sein", sagte Parkchef Roland Mack am Donnerstag im südbadischen Rust. Deutschlands größter Freizeitpark wird an diesem Samstag seine Tore zur Sommersaison öffnen.



Mack hatte im vergangenen Jahr zunächst einen Start der knapp 1,4 Kilometer langen Achterbahn zum Saisonbeginn 2024 in Aussicht gestellt, aber gleichzeitig auf Lieferprobleme beim Bau hingewiesen. Einen genauen Termin für die Eröffnung gab es bisher nicht.

"Voltron Nevera powered by Rimac" - so der komplette Name - steht im neu errichteten kroatischen Themenbereich. Sie kann Mack zufolge rund 20.000 Menschen pro Tag befördern. Testfahrten laufen bereits seit Längerem.