Fastnacht im Ländle am Horizont: Das müssen alle Narren wissen

Der Präsidenten der Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte, Roland Wehrle, nannte die neuen Regeln "erste Erleichterungen". Sie seien in letzter Sekunde gekommen, denn die Vorbereitungen für die Fastnacht 2025 seien schon in vollem Gange.

Die närrische Saison beginnt in Baden-Württemberg am 6. Januar und endet am Aschermittwoch. Auch wenn die Fastnacht im Südwesten erst am Dreikönigstag offiziell startet, fiebern ein paar Zünfte schon am 11.11. mit kleineren Treffen und Aktion der fünften Jahreszeit entgegen.