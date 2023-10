FDP kritisiert Klimapolitik im Südwesten: "Landesregierung scheitert bei eigenen Zielen"

Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen, 75), Ministerpräsident von Baden-Württemberg, während der Plenarsitzung im Landtag. © Marijan Murat/dpa

"Die grün-schwarze Landesregierung will vor allem Vorreiter bei den schärfsten Zielen sein", sagte der klimapolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Daniel Karrais, am Mittwoch in Stuttgart. Bei der Umsetzung der Ziele hapere es aber. "Die Landesregierung scheitert bei den eigenen ambitionierten Klimazielen", kritisierte Karrais.

Er sprach von "Klima-Klein-Klein" und "Symbolpolitik". Damit schaffe Grün-Schwarz ein "wachstums- und innovationsfeindliches Umfeld, wodurch sich zuletzt sogar Green Tech-Firmen gegen den Standort Baden-Württemberg entschieden haben".

Zuletzt hatte auch der Klima-Sachverständigenrat der Landesregierung deren Maßnahmen zum Klimaschutz als "nicht wirkmächtig genug", "viel zu kleinteilig" oder zu bürokratisch kritisiert.

Mit den bisherigen Erfolgen beim Klimaschutz könne das Ziel der Landesregierung, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 65 Prozent zu senken, nicht erreicht werden, teilten die Expertinnen und Experten Anfang Oktober mit.

Umweltministerin Thekla Walker (Bündnis 90/Die Grünen, 54) verteidigte die Klimaschutzpolitik des Landes. Die Aufgabe des Sachverständigenrates sei, Maßnahmen zu kritisieren und Vorschläge zu machen.

"Deswegen sehe ich das nicht als ein Scheitern, sondern wir sind auf dem Weg", sagte Walker. Es sei noch immer möglich, die Klimaziele bis 2030 zu erreichen.