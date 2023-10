Flüchtlings-Politik im Südwesten: Was ist los im Land?

Karlsruhe/Ravensburg - Kaum etwas bringt derzeit die Gemüter so in Wallung wie der Umgang mit der hohen Zahl Geflüchteter. Brandbriefe, Appelle und Hilferufe an die Politik, auf europäischer Ebene wird um Lösungen gerungen. Einige Zahlen und Fakten zur Migration im Südwesten.