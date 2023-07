Frau steigt aus Bus aus und wird von Auto erfasst: schwer verletzt!

Ein Krankenwagen musste die Fußgängerin in eine Klinik bringen. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Der Crash geschah auf der Feldstraße im baden-württembergischen Singen am Mittwochmorgen. Laut Polizeiangaben hielt ein Linienbus gegen 8 Uhr an der Kreuzung von Feldstraße und Laubenweg an an der dortigen Bushaltestelle.

Eine 59-Jährige verließ gerade den Bus und wollte hinter diesem die Straße überqueren. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem VW Polo einer 22-Jährigen, die in gleicher Richtung an dem stehenden Bus vorbeifuhr.