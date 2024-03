Freizeitparks starten in die Saison: Neue Attraktionen und Eintrittspreise!

Cleebronn/Rust - Mit dem Beginn der Osterferien in Baden-Württemberg öffnen große Freizeitparks an diesem Samstag ihre Tore für Besucherinnen und Besucher. Und sie haben neue Attraktionen zu bieten!

Etwas länger dauert es auch im Europa-Park in Rust (Ortenaukreis): Da ein Großbrand den "Alpenexpress Enzian" und die "Tiroler Wildwasserbahn" im vergangenen Jahr beschädigte, wird in Deutschlands größtem Freizeitpark besonders viel gebaut. Die beiden Attraktionen im Themenbereich Österreich sollen im Frühjahr wiedereröffnet werden - ein Termin wurde bisher nicht genannt.

Auch bei der neu errichteten Achterbahn "Voltron Nevera" und im neuen Länderbereich Kroatien wird noch gearbeitet. Laut Onlinebuchungssystem kostet ein Standardtagesticket - abhängig vom Wochentag - zwischen 61,50 Euro und 69,50 Euro.

Das entspricht gegenüber der Vorjahressaison einem Plus von etwa sieben Prozent. Nach Unternehmensschätzungen kamen in der vergangenen Saison über sechs Millionen Menschen in den Park.