"Fünfte Jahreszeit" eingeläutet: Um 11.11 Uhr waren die Narren los!

"In der schwäbisch-alemannischen Fasnet ist der Dreikönigstag am 6. Januar der offizielle Beginn in die fünfte Jahreszeit - und trotzdem ist es in Bad Waldsee eine Tradition, den Elften Elften gebührend zu feiern", hieß es von der dortigen Zunft.

Auch in vielen anderen Regionen nutzen die Zünfte und Vereine nach Angaben der Fastnachtsverbände den Tag für kleine Rituale oder interne Veranstaltungen.

In Karlsruhe stand die traditionelle "Taufe" der Präsidenten am Narrenbrunnen an.

In Konstanz dürfte der "Konstanzer Blätz" aus dem Kerker befreit und vom Rat der Stadt begnadigt werden, damit er bis Aschermittwoch wieder Schabernack treiben kann.