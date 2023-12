Für kostenlosen Schulbus: Familie zieht vor Gerichtshof für Menschenrechte!

Stuttgart/Straßburg - Müssen Eltern in Baden-Württemberg einen Teil der Kosten für den Schulbus bezahlen? Ja, finden die Gerichte im Südwesten. Nein, finden Eltern.

Viele Schüler im Südwesten sind auf einen Schulbus angewiesen. © Felix Kästle/dpa

Im Ringen um eine kostenlose Schülerbeförderung in Baden-Württemberg zieht eine Familie vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) in Straßburg. "Ich habe eine Beschwerde beim EGMR eingereicht", sagte der Rechtsanwalt der Klägerfamilie, Ingo-Jens Tegebauer, der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart.

Konkret bemängeln die Kläger ihrem Anwalt zufolge, dass die Beteiligung an den Kosten für den Schulbus gegen das Recht auf Bildung verstoße, das in der europäischen Menschenrechtskonvention festgeschrieben ist. Darin heißt es: "Niemandem darf das Recht auf Bildung verwehrt werden."

Laut Tegebauer setzt die Beschwerde genau dort an. "Wenn man nicht in die Schule kommt, hat man nichts von diesem Recht, dann wäre das nur theoretisch", sagte Tegebauer. Der EGMR habe aber schon allgemein festgestellt, dass die Rechte der Konvention nicht nur theoretisch seien, sondern auch effektiv sein müssten, so der Jurist.

Unterstützt wird die Klägerfamilie aus dem Landkreis Tübingen von der Initiative "Eltern für Elternrechte". Diese fordert, dass der Staat die Kosten für die Bus- oder Bahnfahrkarte zur Schule übernimmt. "Bei einer gesetzlichen Schulpflicht muss sichergestellt sein, dass Kinder die Schule auch kostenfrei erreichen können", sagte Brigitte Reuther, Sprecherin der Initiative.

Die Initiative fürchtet, dass Kinder teils wegen der Kosten für die Schülerbeförderung nicht auf die geeignetste Schule, sondern auf die nahegelegenste gehen müssten.