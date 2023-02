Ganztägiger Warnstreik: Stuttgarter Flughafen steht still!

Stuttgart - Keine Koffer, keine Schlangen, keine Flüge: Am Stuttgarter Flughafen fallen am Freitag alle regulären Flüge des Tages aus. Stuttgart ist seit dem Morgen wie sechs weitere deutsche Flughäfen durch einen Warnstreik zumindest für einen Tag stillgelegt.

Die Gewerkschaft Verdi hatte angekündigt, in der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst am Freitag sieben Flughäfen ganztägig lahmzulegen. © Marijan Murat/dpa

Die Gewerkschaft Verdi will damit weite Teile des deutschen Luftverkehrs lahmlegen, um Druck zu machen in den Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst. Die Regionalflughäfen in Karlsruhe und Friedrichshafen seien davon nicht betroffen, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft.

Aufgerufen zu dem Warnstreik sind Beschäftigte des öffentlichen Dienstes, der Bodenverkehrsdienste sowie der Luftsicherheit an sieben Flughäfen quer durch die Republik. Die Aktionen sind neben Stuttgart auch an den Flughäfen Hamburg, Hannover, Frankfurt, München, Bremen und Dortmund geplant.

Diese Standorte stehen für knapp zwei Drittel des deutschen Passagieraufkommens. Nach Schätzungen des Flughafenverbandes ADV sind knapp 300.000 Passagiere von gut 2340 Flugausfällen betroffen, in Stuttgart sind es laut Gewerkschaft 162 Starts und Landungen sowie rund 20.000 Passagiere.

Für die zehn geplanten Stuttgarter Flüge zum Transport von Angehörigen und Hilfsgütern in die Türkei ist das Personal zwar da. Diese werden dennoch nicht stattfinden, wie eine Sprecherin des Flughafens sagte.

Ausgenommen von den Ausfällen seien demnach nur Regierungsflüge sowie militärische und medizinische. Außerdem dürfen Airlines ihre Flugzeuge für am Samstag geplante Flüge überführen.