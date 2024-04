Wirt macht Ernst: Wer reserviert und nicht kommt, muss zahlen

Ulm - Immer mehr Restaurants in Deutschland erheben eine No-Show-Gebühr, wenn Gäste trotz Reservierung gar nicht oder kurzfristig absagen. Eines von ihnen ist das Ulmer Sternerestaurant "bi:braud".

Sommelier Holger Baier verlangt von Gästen, die trotz Reservierung nicht kommen, eine Gebühr. © Stefan Puchner/dpa

"Es tritt vermehrt auf, dass Leute in mehreren Restaurants reservieren und kurzfristig entscheiden: Da gehen wir am Abend hin", erzählt Sommelier Holger Baier. Storniert werde in den anderen Restaurants dann auch nicht.

Das Essen ist um die Zeit schon vorbereitet, der Tisch gedeckt und das Personal vor Ort. "Wenn die Leute ein Menü vorbestellt haben, ist es irgendwann nicht mehr wirtschaftlich", erklärt er. Schließlich seien es einige Teller und hochwertige Lebensmittel, die in der gehobenen Gastronomie auf den Tisch kommen.

Wenn ein zum Beispiel ein Café einen reservierten Tisch mit Laufkundschaft gleich wieder belegen könne, sei das eine andere Sache.