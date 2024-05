Gefahr für die menschliche Gesundheit: Vorsicht vor dieser giftigen Raupe!

Stuttgart - Vorsicht vor Eichenprozessionsspinnern beim Waldspaziergang, bei Waldarbeiten und allgemein in der Nähe von Eichen ist in den kommenden Tagen und Wochen angesagt.

Wer den Eichenprozessionsspinner im Garten hat, sollte diese Beobachtung am besten den Behörden melden. © Zacharie Scheurer/dpa-tmn/dpa

Der Eichenprozessionsspinner ist zumindest in den wärmeren Regionen von Baden-Württemberg derzeit in einer Phase, in der die gefährlichen Brennhaare ausgebildet werden. Somit wächst nun die Gefahr für die menschliche Gesundheit, wie Dominik Wonsack von der Forstlichen Versuchungs- und Forschungsanstalt (FVA) Baden-Württemberg erklärt.

Der Kontakt mit den Brennhaaren ruft juckende und entzündliche Hautausschläge sowie Augen und Atemwegserkrankungen hervor. Bei besonders empfindlichen Personen kann die Reaktion bis zum anaphylaktischen Schock führen.

Der Zeitpunkt für eine präventive Behandlung mit zugelassenen Biozidprodukten zur Verringerung der Gifthaarbelastung sei jetzt günstig, sagte Wonsack. In Schwäbisch Hall wird der Eichenprozessionsspinner seit dem 6. Mai bekämpft.

Zum Einsatz kommen hier bei der beauftragten Firma auch Drohnen, mit diesen werde ein Bekämpfungsmittel direkt auf die betroffenen Stellen versprüht, sagte eine Stadtsprecherin.

Bürgerinnen und Bürger wurden gebeten, den jeweils eingerichteten Sicherheitsbereich nicht zu betreten. Wie auch in anderen Regionen werden auch in Reutlingen bereits biologische Mittel an den neuralgischen Eichenstandorten eingesetzt, sagt Martin Schmid, dortiger Projektleiter Grünflächenunterhaltung.

Auch in Göppingen wird der Eichenprozessionsspinner laut einer Sprecherin bekämpft. "Wir besprühen 71 Gehölze im Stadtgebiet prophylaktisch mit einem Mittel."