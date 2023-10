Großeinsatz an Schule, weil Lehrer und Schüler husten

Filderstadt - Ein Gymnasium in Filderstadt (Kreis Esslingen) ist durch ein Großaufgebot von Rettungskräften vorsorglich geräumt worden.

Rettungskräfte räumten vorsorglich das Gymnasium in Filderstadt. Wurde Reizgas in einer Jungentoilette versprüht? © SDMG / KEF

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten mehrere Schüler und Lehrkräfte über Husten und eine Reizung der Atemwege geklagt.

Zwölf der hundert Anwesenden wurden vor Ort untersucht, die Feuerwehr suchte intensiv nach einer möglichen Ursache.

Trotzdem konnte diese zunächst nicht geklärt werden.

Einen ähnlichen Fall gab es am Montag auch in einer Schule in Herrenberg bei Stuttgart.

Dort klagten 22 Schüler und drei Lehrkräfte über Reizungen der Atemwege.