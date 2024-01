Gruppe aus 80 Personen attackiert Beamte mit Feuerwerk - Polizistin verletzt

Patienten hätten zu nah am explodierenden Feuerwerk gestanden oder im Moment der Explosion hineingeschaut, berichtete Oberarzt Alexander Krohn aus der Notaufnahme am Montagmorgen: "Dabei kam es zu schwersten Verbrennungen und erheblichen Gesichtsverletzungen, einschließlich knöcherner Verletzungen des Gesichtsschädels."

Mehr schwere Gesichts- und Augenverletzungen durch Feuerwerkskörper als in den Vorjahren hat derweil das Klinikum Stuttgart in der Silvesternacht verzeichnet.

Auch in der Region Ulm wurden mehrere Menschen verletzt. (Symbolbild) © Pia Bayer/dpa

Auch in der Region Ulm sind mehrere Menschen durch Feuerwerkskörper verletzt worden.

Noch vor Mitternacht war ein Böller in der Hand eines Mannes in Ulm explodiert, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der 20-Jährige habe mindestens einige Finger verloren, sagte ein Sprecher. Der Verletzte sei in eine Klinik gekommen.

Zwei Finger wurden den Angaben nach auch einem Mann in Langenau (Alb-Donau-Kreis) abgetrennt, als kurz nach dem Jahreswechsel ein Böller in seiner Hand detonierte, den er vom Boden aufgehoben hatte. Der Rettungsdienst habe ihn ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht.

Auf dem Ulmer Münsterplatz wurde der Mitteilung zufolge ein Mensch leicht verletzt, als ihn herumfliegende Feuerwerksteile trafen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war das ein Versehen. Die Person sei nicht absichtlich mit Feuerwerk beschossen worden.