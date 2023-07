Hier müssen Falschparker besonders häufig ein Knöllchen zahlen!

An dritter Stelle folgt die zweitgrößte Stadt des Südwestens. In Mannheim wurden 740 Knollen ausgestellt.

Die Frage, wieso die Gefahr, erwischt zu werden, in manchen Städten des Südwestens fünfmal höher ist als in anderen, lässt sich einfach beantworten. In den allermeisten Fällen liegt dies an der Personalstärke beziehungsweise dem Personalmangel der zuständigen Behörden.

Ein gutes Beispiel stellt laut Bild-Zeitung die Stadt Böblingen dar. Aufgrund von Personalmangel ging in den vergangen fünf Jahren hier die Anzahl der Knöllchen von 19.300 auf 9100 zurück.

In Böblingen sowie Waiblingen dauert es statistisch gesehen etwa fünf Jahre bis ein Bewohner wegen Falschparkens in die Tasche greifen muss.