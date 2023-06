Immense Summe: So viele Corona-Bußgelder wurden im Südwesten verhängt

Karlsruhe/Stuttgart - Ohne Maske, kein Impfnachweis oder Party im Lockdown: In Baden-Württemberg wurden in den vergangenen Jahren wegen Corona -Verstößen Bußgelder in Millionenhöhe verhängt.

Viele Bußgelder wurden wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht verhängt. © Sebastian Gollnow/dpa

Allein in der Landeshauptstadt Stuttgart waren es 2020, 2021 und 2022 rund 3,4 Millionen Euro, in Karlsruhe waren es 1,22 Millionen Euro. Doch auch Städte wie Heidelberg, Pforzheim, Tübingen und Baden-Baden verhängten nach einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur Bußgelder im mittleren sechsstelligen Bereich.

Vor allem Verstöße gegen die Maskenpflicht sowie gegen das Ansammlungs- und Ausgehverbot lösten Bußgeldforderungen aus. In Stuttgart, wo es während der Pandemie besonders viele Demos gegen Corona-Maßnahmen und von Impfgegnern gab, rangierten die Verstöße gegen das Ansammlungsverbot sogar an erster Stelle.

Von den 16.641 eingeleiteten Verfahren betrafen allein 10.932 verbotene Ansammlungen - wegen Maskenverstößen waren es 2150. In Pforzheim, wo während der drei Jahre 366.000 Euro Bußgelder verhängt und 3000 Verfahren eingeleitet wurden, waren es anfänglich vor allem Verstöße gegen Ausgangssperren und Kontaktverbote sowie gegen die Maskenpflicht.

Später wurden vornehmlich Kunden oder Betreiber in der Gastronomie wegen verbotenen Tuns zur Kasse gebeten. In der Universitätsstadt Tübingen wurden unter den 839 Anzeigen mit Bußgeldern in Höhe von 115.000 Euro neben den üblichen Verstößen gegen das Aufenthaltsverbot und die Maskenpflicht auch solche wegen verbotener Prostitution registriert.

Deshalb wurden Bußgelder von "mehreren Tausend Euro" verhängt. Kräftig zahlen mussten Uneinsichtige auch in Ulm (400.000 Euro Verwarn- und Bußgelder), in Baden-Baden (338.000 Euro) oder in Heidelberg (615.900 Euro).