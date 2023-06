Bei knallender Autotür wird Bußgeld fällig: Hier kann es teuer werden!

Erdmannhausen - In einem 5000-Seelen-Ort im Landkreis Ludwigsburg soll der durch laufende Motoren sowie knallende Autotüren verursachte Lärm bald der Vergangenheit angehören.

Auto-Türen sollte man in Erdmannhausen ab jetzt nur noch leise schließen. © Christoph Schmidt/dpa

Mithilfe der Einführung von Bußgeldern sollen die Bewohner von Erdmannhausen ihre Autotüren zukünftig in gemäßigter Lautstärke schließen. Die Entscheidung zur Änderung wurde am Donnerstagabend in einer Sitzung besprochen.

Im Zuge der Erneuerung der Polizeiverordnung wurde eine Mustergrundlage des Gemeindetags Baden-Württemberg hinzugefügt, die "Lärm durch Fahrzeuge" regelt.

Ein Einzelfall scheint die Verordnung allerdings nicht zu sein. Gegenüber Bild erklärte Verena Fischer, Leiterin des Ordnungsamts in Erdmannhausen: "Ganz viele Gemeinden haben das schon seit dem Jahr 2000. Das ist keine Erfindung von uns."



Beschwerden soll es bisher keine gegeben haben. "Nein, es gab keinen konkreten Anlass, nur mal, dass Menschen den Motor haben laufen lassen, während sie beim Bäcker waren", so Fischer.

Wie hoch die Bußgelder ausfallen, ist noch unklar. Bislang seien noch keine Verstöße gemeldet worden.