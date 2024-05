Kommunen im Südwesten erhöhen Steuern: Doch wer ist betroffen?

Sind Steuererhöhungen die richtige Lösung? © Jens Büttner/dpa-Zentralbild/dpa

Nach Angaben des Steuerzahlerbundes in Stuttgart wurden in 17 der 107 Städte im Land mit mindestens 20.000 Einwohnern für das laufende Jahr höhere Realsteuersätze beschlossen. Das entspreche einer Quote von 16 Prozent.



Der Landeschef des Verbandes, Eike Möller, sagte, man wisse um die zahlreichen Herausforderungen der Kommunen im Land. "Ihnen wurden in den vergangenen Jahren vom Bund und vom Land immer mehr Aufgaben übertragen. Das kann so auf Dauer nicht funktionieren."

Dennoch seien Steuererhöhungen nicht die richtige Lösung. Bei der Grundsteuer werde durch einen höheren Hebesatz das ohnehin schon teure Wohnen noch weiter verteuert und das verfügbare Einkommen der Bürger somit gemindert. Hebesatzerhöhungen bei der Gewerbesteuer schwächten die örtlichen Unternehmen.

Nach der Erhebung des Steuerzahlerbundes wurde in fünf der befragten Kommunen der Hebesatz bei der Grundsteuer A, die für Betriebe der Land- und Forstwirtschaft anfällt, erhöht. In zehn Kommunen wurde die Grundsteuer B angehoben, und in elf Kommunen wurde der Hebesatz bei der Gewerbesteuer erhöht.

Höhere Abgaben bei der Grundsteuer B müssen ab diesem Jahr insbesondere die Bewohner in Konstanz stemmen. Denn dort sei der Hebesatz am deutlichsten gestiegen, und zwar von 410 Prozent auf 510 Prozent.

Vier weitere Städte haben den Hebesatz ebenfalls deutlich angehoben: Albstadt von 350 auf 400 Prozent, Wangen im Allgäu von 425 auf 475 Prozent und Heilbronn sowie Lörrach von 450 auf 500 Prozent. In fünf weiteren Kommunen sei die Erhöhung etwas geringer ausgefallen.

"Zahlreiche Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg haben aber schon in den vergangenen Jahren an der Grundsteuerschraube gedreht; dies gilt es mit Blick auf das Ergebnis zu berücksichtigen."