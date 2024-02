Nach Fastnacht-Brand: Narren verhinderten offenbar Schlimmeres

Mitten im närrischen Treiben hörten Faschingsbesucher im badischen Kehl plötzlich eine Explosion. © Marco Dürr/Einsatzreport24/dpa

"Die Mitglieder der Narrengruppe haben sehr besonnen reagiert und damit wohl noch Schlimmeres verhindert", sagte der parteilose Lokalpolitiker der Deutschen Presse-Agentur am Montag.

Bei dem Fastnachtsumzug am Sonntag war ein Festwagen der Narrengruppe aus dem Schwarzwaldort Glottertal in Form eines Piratenschiffs gegen 15 Uhr in Brand geraten. Sieben Menschen wurden leicht verletzt, ein Mann schwer.

Als Ursache für den Brand nannte die Polizei zunächst die Verpuffung eines Aggregats auf einem Anhänger. Der Vorfall sei für die rund 37.000 Einwohner der Grenzstadt beispiellos. "Ein solches Unglück hat es in Kehl noch nicht gegeben", sagte Britz.

"Der Umzug war in vollem Gange, als ich auf der Tribüne auf dem Marktplatz erfuhr, dass ein Fastnachtswagen am Beginn der Umzugsstrecke in Brand geraten war", schilderte der Rathauschef.



"Ich bin sofort los. Als ich am gut einen Kilometer entfernten Unglücksort eintraf, hatte unsere Feuerwehr den Brand bereits gelöscht, die Verletzten wurden von Rettungsdienst und Notarzt versorgt."

Der 56-Jährige habe sich am Montag bereits mit Mitgliedern der Narrengruppe unterhalten und sich im Krankenhaus nach dem Zustand der Verletzten erkundigt.