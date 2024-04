Neues Gesetz: In zwölf Minuten soll der Rettungswagen da sein!

Stuttgart - Baden-Württemberg regelt neu, in welcher Zeit Rettungskräfte am Unfallort sein sollen. In einem Flächenland ist das nicht einfach.

Bisher war für Rettungskräfte eine Zeitspanne vorgegeben. (Symbolbild) © Monika Skolimowska/dpa

Der Rettungswagen soll künftig bei Notfällen in 95 Prozent der Fälle innerhalb von zwölf Minuten am Unfallort sein. So steht es im neuen Rettungsdienstgesetz, das am Dienstag durch das Kabinett ging und nun den Landtag beschäftigt.

Zuvor galt eine Zeitspanne für Rettungswagen von zehn bis 15 Minuten. Zudem soll das Gesetz eine stärkere Differenzierung zwischen den Notfällen ermöglichen.

So müssen die Helfer bei einem Herzinfarkt deutlich schneller beim Patienten sein, bei einer nicht lebensbedrohlichen Verletzung wie einem Beinbruch kann es auch eine Minute länger dauern.



Das Gesetz betrifft vor allem die künftige Planung der Rettungsorganisationen. "Keiner hat einen Anspruch darauf, dass in zwölf Minuten ein Rettungswagen vor dem Haus steht", sagte ein Sprecher des Ministeriums.

Das könne auch niemand einklagen. Die neue Planungsfrist sorge für mehr Rechtssicherheit und Klarheit.