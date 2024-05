Partydroge Lachgas: Kommen strengere Regeln beim Verkauf in Baden-Württemberg?

Gesundheitsminister von Baden-Württemberg, Manne Lucha (63, Grüne), will Maßnahmen gegen den Missbrauch von Lachgas prüfen. © Bernd Weißbrod/dpa

Ein entsprechender Vorschlag der niedersächsischen Landesregierung sei "ernsthaft in Erwägung zu ziehen", sagte eine Sprecherin von Gesundheitsminister Manne Lucha (63, Grüne) am Donnerstag in Stuttgart.

Man halte Maßnahmen gegen den steigenden Lachgaskonsum bei jungen Menschen für fachlich angezeigt, so die Sprecherin.

Die rot-grüne Landesregierung in Hannover hatte am Mittwoch angekündigt, eine Bundesratsinitiative zu prüfen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sagte: "Die schnelle Verbreitung bei Kindern und Jugendlichen muss uns allen Sorge machen." Daher halte er es für nicht vertretbar, dass Lachgas in Automaten oder "Spätis" (Spätkaufläden) verkauft werde, insbesondere nicht an Kinder und Jugendliche.

Er sei dazu mit den zuständigen Ressorts der Regierung im Gespräch, sodass man hoffentlich bald zu Regelungen kommen werde. "Es kann auf keinen Fall so bleiben, wie es jetzt ist", sagte Lauterbach am Mittwoch in Berlin.