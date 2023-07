Patient liegt mit Sauerstoffgerät in Klinik und raucht erstmal eine!

Villingen-Schwenningen - Kurioser Vorfall im Schwarzwald! Ein 56 Jahre alter Patient hat sich in einem Krankenhaus in Villingen-Schwenningen (Schwarzwald-Baar-Kreis) eine Zigarette angezündet, obwohl er mit einem Sauerstoffgerät verbunden war.

Ein Patient in einer Villinger Klinik hat sich auch im Krankenbett nicht davon abhalten lassen, eine Zigarette zu rauchen. (Symbolbild) © Fabian Sommer/dpa

Wie die Polizei am heutigen Montag mitteilte, hat sich ein 56-jähriger Mann am frühen Freitagmorgen gegen 1 Uhr in einem Krankenzimmer in der Schwarzwald-Baar-Klinik Verletzungen zugezogen.

Der Grund ist so unverständlich wie kurios: Der Patient wollte sich eine Zigarette anstecken, obwohl er über einen Nasenschlauch Sauerstoff zugeführt bekam.

Der Schlauch geriet dabei in Brand und entzündete die Bettdecke und die Hose des Rauchers.